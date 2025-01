Lanazione.it - Regalo a Campostaggia. Donazione degli agenti di Polizia Penitenziaria

Uno speciale dono al reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di. La somma di 795 euro, raccolta tra novembre e dicembre daglidiin servizio negli Istituti di Siena (Santo Spirito) e di San Gimignano (casa di reclusione di Ranza), sarà utilizzata per l’acquisto di preziosi strumenti: delle culle per il Co-sleeping, presidi sanitari fondamentali per garantire la sicurezza e facilitare l’allattamento. Un gesto di generosità, da parte, completato da sacchettini di caramelle e da una simpatica collezione di peluche dell’universo dei Peanuts. "Questa lodevole iniziativa della, che ringraziamo, è particolarmente gradita perché permetterà l’acquisto di culle per neonati denominate ‘Next to me’, alla lettera ‘Accanto a me’, indicate per il ‘Co-sleeping’, - ha spiegato nella circostanza il dottor Angelo Cardiello, direttore di Neonatologia e Pediatria di– e inoltre, in un ospedale come, riconosciuto già dal 2007 in qualità di Amico delle bambine e dei bambini su certificazione Unicef, pratichiamo regolarmente il ‘rooming in’, ovvero la degenza del neonato in camera con la mamma per mantenere e favorire anche dopo il parto il contatto madre-neonato e l’allattamento al seno".