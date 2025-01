.com - Promozione / Jesina, il nuovo anno inizia nel peggiore dei modi: 1-0 a Sassoferrato

Terza sconfitta consecutiva e prestazione non all’altezza di una squadra che deve assolutamente provare a ritornare in Eccellenza. Forse serve che qualcuno alzi la voce verso staff e giocatori, ma di chi?JESI, 4 gennaio 2024 – Terza sconfitta consecutiva dellache ha intrapreso la strada giusta per restare in.Dopo il successo della Fermignanese al Carotti e la sconfitta a Moie, ecco l’intera posta in palio lasciata in casa delGenga.Eppure alla vigilia le motivazioni e le possibilità c’erano tutte perre iled il girone di ritorno alla grande mettendo la firma su un risultato che sarebbe servito a lanciare verso il primo posto la squadra di Omiccioli.Motivazioni legate alla scomparsa di Red avvenuta dodici anni fa che i tifosi hricordato nella giornata di ieri all’ingresso della curva.