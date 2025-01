Ilrestodelcarlino.it - Mappe dei rischi del territorio sul web: "Un’applicazione per informare i cittadini in tempo reale"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Durante l’alluvione del 2023 fondamentale è stata la conoscenza degli elementi esposti alo idraulico nelle varie parti delravennate. Così il Comune, avvalendosi della collaborazione dell’Ufficio sistemi informativi territoriali e dell’Ufficio geologico e Protezione civile, ha deciso di sviluppareweb (storymap) che ha come obiettivo la comunicazione e l’informazione aidei principalipotenziali, presenti sulcomunale e degli elementi che compongono il Piano di Protezione civile del Comune. "La storymap – afferma l’assessore alla Protezione civile, Gianandrea Baroncini – è una tipologia di applicazione che utilizza la tecnologia Gis (Geographic Information System) per integrare efficacemente, contenuti multimediali e testi in un solo contenitore, raggiungibile attraverso un’unica pagina web, dimostrandosi uno strumento efficace per contestualizzare, descrivere, approfondire temi specifici, dandogli una dimensione geografica che, senza il supporto di una mappa, sarebbe difficile comprendere.