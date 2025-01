Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Chicherit nuovo leader della generale tra le auto, Sanders concede il bis tra le moto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:34 CAMION – Al momento c’è un guasto nel sistema di aggiornamento delle rilevazioni. Speriamo che si ripristini tutto a breve13.31 Sono ormai praticamente ufficiali i risultatiodierna, almeno per quanto riguarda le posizioni di vertice. Il francese Guerlain(Mini) ha vinto la prova speciale con 50? di vantaggio su Quintero (Toyota) e 1’03” su Variawa (Toyota). Buona rimonta nel tratto conclusivo per Carlos Sainz, 7° a 2’32”, mentre sono più distanti Al-Attiyah a 10’28” e Loeb a 11’31”.13:08 CAMION – Ancora nessuna novità dal rilevamento 288, il terz’ultimoprova.13.03– 11 equipaggi hanno completato la prova speciale. Al momento il miglior tempo è del sudafricano Variawa con un margine di 50? su Ferreira, 1’29” su Sainz e 1’30” su Moraes.