Inter-Milan, quando si gioca il derby finale di Supercoppa Italiana

Ilquesta sera ha battuto 2-1 la Juventus nella seconda semie ha conquistato ladicontro l’. Eccosi giocherà lache andrà a completare le Final Four della manifestazione in programma in Arabia Saudita.– Dopo la vittoria contro l’Atalanta in modo netto, l’di Simone Inzaghi proverà a vincere la quartaconsecutiva. Un’impresa mai riuscita da nessuna squadra. L’obiettivo è quello di riuscirci nelladi di Riyadh contro il. Nella serata di venerdì il(secondo in Serie A nella passata stagione) ha strappato il secondo pass valevole per la. Niented’Italia: sarà una stracittadinaese l’ultimo atto della. Si ripete ladi due annial triplice fischio sorrise l’dopo un dominio assoluto e un netto 3-0.