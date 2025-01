Terzotemponapoli.com - Fiorentina e Napoli tra campo e mercato

Leggi su Terzotemponapoli.com

Aspettando. con Spinazzola: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Ma oggi la storia sarà diversa: Conte l’ha provato ieri e anche due giorni fa in quella posizione, lasciando intuire che con Politano non al meglio e Neres difficilmente sostituibile in questa fase, sarebbe toccato a Kvaratskhelia partire oggi in panchina. Niente male davvero, come intrigo. Poi, beh, a sciogliere il nodo a otto, cioè a settantasette, ci ha pensato il destino ieri mattina sottoforma di noia muscolare. Alla rifinitura”.Complici le assenze di Politano e Kvara.Di seguito alcune righe tratte dal Corriere del Mezzogiorno. “Un’alternativa a Spinazzola è Ngonge che probabilmente sarà un’arma a gara in corso, con la possibilità anche di dirottare Neres a sinistra, se l’evoluzione della partita dovesse suggerirlo.