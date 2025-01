Sport.quotidiano.net - Ecco riccardi e broh. "Abbiamo detto subito di sì. Puntiamo ai play off»

Leggi su Sport.quotidiano.net

non ci hanno pensato un attimo. "Avevo ricevuto qualche sondaggio, poi una mattina mi sveglio, leggo il messaggio del direttore Meluso ed è nato tutto. Sono arrivato il prima possibile. Appena è tornata la squadra, era già qui", racconta. "Vista la classifica so che non possiamo arrivare certo primi, ma vogliamo entrare aioff e piazzarci nella migliore posizione possibile. Dall’esperienza di Lecce ho capito che per vincere bisogna avere un gruppo unito. Sia chi gioca sia chi non gioca. Ci vuole mentalità per arrivare in alto. Remare tutti verso la stessa direzione. Conosco Dell’Orco dai tempi del Lecce,fatto 6 mesi insieme". Il traguardo deioff lo insegue anche. "Arrivo da una società che probabilmente vincerà il girone A, ma non sentivo la fiducia dell’allenatore.