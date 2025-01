Amica.it - Dal suede alle bowling bag, le tendenze che caratterizzeranno l’anno appena iniziato

Il nuovo annoporta con sé la voglia di novità, anche per quanto riguarda l’armadio. Cominciare fin da adesso a progettare l’evoluzione del proprio stile nei prossimi mesi non può che essere un’ottima idea. A cominciare dagli accessori. Ecco perché diventa fondamentale conoscere tutte leborse 2025. Stiamo parlando di quei trend che hanno già cominciato a farsi notare, sia in passerella che nello street style o sui social network, quando si parla di borse e che saranno più che mai preponderanti nei mesi a venire.In questo modo ci si prepara per uno shopping strategico in grado di giocare d’anticipo e di rendere il guardaroba ancora più in linea con le vibes attuali del panorama moda.