Cristina Chiabotto in crisi debito da 25 milioni | estinto dalla legge salva-suicidi

Cristina Chiabotto in crisi, debito da 2,5 milioni: estinto dalla legge salva-suicidi

Cosa accomuna una reginetta di bellezza ricca e famosa e un operaio metalmeccanico abbandonatocompagna? La possibilità di finire in un vortice dal quale sembra impossibile uscire, il rischio di difficoltà che possono colpire chiunque, senza differenze di ricchezza e stato sociale. La chiamano appunto“livella”, perché in grado di abbattere le disparità: è la norma, di cui ancheha beneficiato.Ilmilionario diQuandoricevette la corona di Miss Italia era una giovanissima ragazza come tante altre, che aveva da poco terminato la scuola, senza alcuna esperienza in termini di fisco, tasse ed erario. Il successo – e il denaro che ad esso si accompagna – le cadde addosso senza preparazioni e, inesperta ed ingenua, per gestirlo si affidò alle persone sbagliate.