Caltanissetta aggredisce un operatore sanitario in Pronto soccorso | arrestato 26enne

Lunedì sera, un giovane di 26 anni, disoccupato e con precedenti penali per reati contro il patrimonio, ha aggredito unsocio-(OSS) aldell'ospedale Sant'Elia di. Per fortuna, la vittima ha subito solo lievi lesioni alla mano destra, che non hanno richiesto un ricovero.L'intervento degli agenti di polizia è stato rapido, poiché erano già presenti in ospedale per altri motivi e sono stati allertati dalle urla forti. Il giovane aggressore è stato sorpreso in flagranza di reato nella camera di osservazione breve intensiva, dove stava spingendo l'socio-e cercava anche di colpirlo con pugni al volto. Dopo essere stato immobilizzato, è stato identificato e sottoposto a perquisizione personale.