Boom di turismo in Italia nel 2024 | 458 milioni di presenze Crescono del 74% i visitatori stranieri

Panorama.it - Boom di turismo in Italia nel 2024: 458 milioni di presenze. Crescono del 7,4% i visitatori stranieri

È record diin. Nelsi sono registrati 458di, con un incremento del 2,5% in più rispetto all’anno precedente. A trainare la crescita sono soprattutto i turisti. E intanto è operativo, con l’inizio del 2025, il Codice identificativo nazionale (il Cin) e l’80% delle strutture è in regola, al riparo dunque dalle sanzioni che da ora scatteranno per i trasgressoriI dati attuali relativi aldel Centro Studi Turistici di Firenze per AssoConfesercenti. (per quelli definitivi ci vorrà tempo) mostrano che ilinha resistito nonostante l’aumento dei prezzi e la situazione economica. 458di, con un incremento che si deve principalmente aiinternazionali. Lestraniere hanno toccato i 251,5(+7,4%) e gli arrivi sono stati 72,1(+6,3%).