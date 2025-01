Bergamonews.it - Ucciso a coltellate in pieno centro a Bergamo: muore 40enne

Leggi su Bergamonews.it

. Un uomo di 40 anni è statoin via Tiraboschi, neldi.L’omicidio intorno alle 15,20 di venerdì 3 gennaio: ilè stato assassinato tra i passanti. Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe l’addetto alla sicurezza di un supermercato ma non ci sono ancora conferme: sarebbe stato colpito al culmine di una lite.Un testimone: “Ho visto una scena agghiacciante, la vittima è stata schiacciata contro una vetrina e gli sono stati sferzati 4 o 5 fendenti con un grosso coltello”. L’omicida sarebbe stato visto fuggire verso via Moroni.Sul fatto di sangue indaga la Questura di. Seguono aggiornamenti.