Lapresse.it - Torino, 84enne spara a un vicino di casa dopo una lite. 53enne in gravissime condizioni

A Moncalieri, in provincia di, una donna di 84 anni hato a undiuna: l’uomo, 53 anni, è stato raggiunto da tre colpiti da una revolver regolarmente detenuta dal marito della donna ed è ricoverato in. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe entrata negli spazi di pertinenza delndo contro di lui tre colpi all’addome e al torace. Alla base dellaproblemi di vicinato. Al momento i carabinieri stanno sentendo anche la donna che hato, insieme con le altre persone che erano presenti al momento degli spari avvenuti in Strada Cantamerla, al civico 7. Ilricoverato alle Molinette in prognosi riservataIlferito con tre colpi di pistola dalla sua vicina didi 84 anni, a Moncalieri, in provincia di, è ricoverato nell’Ospedale Molinette.