Quotidiano.net - Todde dichiarata decaduta: ecco perché. Terremoto in Regione Sardegna

Roma, 3 gennaio 2024 – Alessandra. La tempesta perfetta travolge nel tardo pomeriggio la. Ad anticipare la notizia L’Unione Sarda online: l’attuale governatrice è stata oggetto di una dichiarazione di decadenza da consigliere e perde quindi, per il momento, anche la carica di presidente di. Cosa è successo: nel mirino ci sono inadempienze sulle spese tenute dadurante la campagna elettorale dello scorso anno. Incongruenze rilevate dal collegio di garanzia e che hanno innescato l’emissione di un’ordinanza di ingiunzione che è stata indirizzata al Consiglio regionale. Che è ora chiamato a fissare una data per esprimersi sulla decadenza. L’atto è comunque impugnabile presso il tribunale ordinario. A confermare la notizia è la stessache in una nota annuncia battaglia legale.