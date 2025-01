Anteprima24.it - “Suo figlio è nei guai”, anziani vittime di truffe: i Carabinieri denunciano un 40enne

Tempo di lettura: 3 minutiTruffatori in azione nel mandamento baianese, ma i colpi ai danni di due anziane falliscono. Questa volta le, che avevano bene in mente quei consigli che da tempo, sia a livello centrale che locale, le Istituzioni divulgano per prevenire leagli, si sono avvedute in tempo del tentativo di raggiro e hanno subito allertato il “112”.Nello specifico, nel primo tentativo di truffa avvenuto in Lauro (AV) il 16 dicembre u.s., un’anziana ha ricevuto una chiamata da parte di un sedicente carabiniere il quale la informava falsamente che il, aveva provocato un grave incidente stradale e per questo motivo necessitava di una somma di denaro, eventualmente elargibili anche in monili in oro, per risarcire la controparte rimasta gravemente ferita. Tale somma sarebbe dovuta essere consegnata a una persona appositamente incaricata che di lì a breve si sarebbe presentata nella sua abitazione.