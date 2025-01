Squid Game 3 | la data di uscita della terza stagione è stata accidentalmente rivelata

Leggi su Cinefilos.it

3: ladiLadidipotrebbe essereper caso. Dopo tre anni di attesa per scoprire dove si trova Gi-hun (Lee Jung-jae), la secondaè finalmentesu Netflix il 26 dicembre 2024, ma con una durata ridotta a sette episodi. Tuttavia, prima dell’è stato confermato che la serie più vista di Netflix si concluderà con la. I titoli di coda2 dipromettevano che la3 sarebbe arrivata nel 2025, ma non rivelavano unadiesatta. C’è molta attesa anche perché la secondasi è conclusa con un cliffhanger.Secondo Forbes, ladidipotrebbe essereinavvertitamente, dato che gli episodi finali sono previsti per il 27 giugno 2025.