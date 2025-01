Soccorre la madre che ha un incidente furgone in testacoda fa una strage

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una tragica sequenza di eventi ha scosso oggi, 3 gennaio, la tranquilla via Roma a Trevignano, in provincia di Treviso, dove due incidenti stradali, avvenuti in rapida successione, hanno causato la morte di una donna e il ferimento di altre persone. La vicenda, che ha visto il coinvolgimento di ben quattro veicoli, è ancora oggetto di approfondite indagini da parte delle autorità competenti, mentre la comunità locale è sotto shock per la drammaticità degli eventi.Erano poco prima delle 12:00 quando il primoha avuto luogo all’altezza di via Roma. Un’anziana signora stava percorrendo la strada a bordo della sua vettura, una Renault Clio, quando per motivi ancora da chiarire si è verificato uno scontro con un altro veicolo. L’auto della donna è stata spinta fuori strada, fermandosi sul ciglio della carreggiata.