Ilrestodelcarlino.it - Roberto Colli, il giovane cantante ucciso dai fascisti: la sua voce risuona nelle celebrazioni dell’eccidio di Fellegara

Reggio Emilia, 3 gennaio 2025 – Unariscoperta e cheottant’anni dopo su quel lembo di terra dove venneda un commando fascista.aveva 23 anni e una vita piena di sogni spezzati il 3 gennaio del 1945 adi Scandiano, nel reggiano, dove si scatenò una rappresaglia contro i partigiani. Morirono quattro persone, tra cuiche non era un partigiano attivo seppur simpatizzasse per idee libertarie oltre a Renato Nironi, Nemo Gambarelli e Mario Montanari.era un. Un talento musicale raro dallasubilme, scoperto dalla Eiar, l’antesignana della Rai. Ilviaggiava spesso a Roma per registrare le sue canzoni. Quella sera fatale si trovava aper coincidenza; solitamente trascorreva la notte dalla sua fidanzata fuori paese.