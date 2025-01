Lanazione.it - Riparte la serie D. Aquila al Brilli Peri con il Flaminia

Arezzo, 03 gennaio 2024 – Riprende il campionato diD dopo la sosta natalizia e domenica prossima l’Montevarchi scenderà in campo alper affrontare ilCivitacastellana nella prima giornata di ritorno del Girone E diD. Una partita che i rossoblù vogliono sfruttare per ottenere i primi tre punti del 2025 e rilanciare le proprie ambizioni in classifica. L’si presenta al match al decimo posto con 22 punti dopo 17 giornate (6V-4P-7S), con un bilancio di 22 gol fatti e 24 subiti. Nell’ultimo turno, la squadra guidata da Atos Rigucci ha ritrovato il successo battendo l’Ostia Mare per 3-2, in una partita combattuta e decisa dalla ritrovata determinazione dei valdarnesi con il neo tecnico in panchina. Il, invece, occupa il 17° posto con soli 14 punti (3V-5P-9S).