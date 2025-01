Panorama.it - Presentati a Joe Biden i piani per un possibile attacco al programma nucleare iraniano

Leggi su Panorama.it

Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha recentemente ricevuto un rapporto dettagliato contenenteper unagli impianti nucleari dell'Iran, secondo quanto riportato dal corrispondente di Axios, Barak Ravid. I documenti,circa un mese fa dal consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, delineano scenari in caso di accelerazione dei programmi nucleari iraniani. Le opzioni, sviluppate per fronteggiare l'eventualità che l'Iran tenti di produrre una bombaprima dell'insediamento del presidente eletto Donald Trump, previsto per il prossimo 20 gennaio, non rappresentano una decisione imminente di intervento militare, hanno precisato fonti vicine alla Casa Bianca. Gli incontri sono stati descritti come «un esercizio dificazione prudente di scenari».