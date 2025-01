Ilgiorno.it - PlayLab, giocando s’impara. Il museo diventa scuola per scoprire e sperimentare

Laboratori, tutor dedicati, giornate speciali. E da poco più di un mese, un’intera ala riservata esclusivamente ai bimbi tra i tre e i sei anni. Ildella Scienza e della Tecnologia di Milano è sempre più una risorsa formativa per i più piccoli. Percon i cinque sensi, magari divertendosi, quello che si imparerà sui banchi di. Per ildi via San Vittore quello che si è appena chiuso è stato un anno di numeri importanti, con oltre 600mila visitatori, il 53% dei quali provenienti dall’estero. Ma particolare importanza hanno altri numeri riferiti al 2024: i gruppi scolastici che hanno visitato ile sperimentato i 165 percorsi educativi proposti, sono stati 4.350, con il coinvolgimento di 630 insegnanti. Numeri destinati crescere ulteriormente quest’anno con l’apporto del, lo spazio educativo dedicati a bimbi più piccoli, inaugurato il 30 novembre scorso, che si pone l’ambizioso obiettivo di essere il primoche i piccoli visiteranno nella loro vita.