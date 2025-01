Biccy.it - Park Sung-Hoon di Squid Game condivide su Instagram un post sconveniente e chiede scusa

Leggi su Biccy.it

è uno degli attori chiave della seconda stagione die il suo ruolo ha già fatto molto discutere perché nella serie è Hyun-Ju, alias giocatore 120, una donna apertamente transgender. La polemica sul perché un uomo cisgender interpreti una donna transgender è già stata ampiamente spiegata dal regista (in breve: non esistono attrici trans in Corea del Sud essendo un paese molto chiuso mentalmente); ma ora l’attore è finito di nuovo al centro delle polemiche.2, perché è stato scelto un uomo per interpretare una donna trans: parla il regista https://t.co/LPxjYxdUPB— BICCY.IT (@BITCHYFit) December 20, 2024disuunQuesto perchéha condiviso suuna parodia per adulti di