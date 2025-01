Ilgiorno.it - Omicidio di Pontirolo Nuovo, ucciso per aver difeso la figlia: Roberto Guerrisi era armato di coltello

Bergamo – Eradi un, il 42enneda almeno un colpo di pistola, quando ha avuto un confronto con i familiari del fidanzato della. Il dettaglio, su cui circolavano voci da giorni, trova riscontro nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Bergamo Stefano Storto per Rocco Modaffari, reo confesso disparato a. "In seguito a querela per percosse" presentata dalladel 42enne presentata il 28 dicembre,"entrava in macchina nel piazzale della DB, dove la famiglia Bonfiglio ha un'attività di commercio di autovetture, per chiedere conto di quanto accaduto tra i ragazzi al padre del giovane (), trovando sul posto alcuni componenti del gruppo familiare Bonfiglio: Bonfiglio Domenico, suo figlio Bonfiglio Luigi e Camara Salif (fidanzato senegalese di una ragazza di casa Bonfiglio), oltre all'indagato Modaffari Rocco".