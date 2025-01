Serieanews.com - Milan, che disastro Fonseca: ha fatto perdere quasi 100 milioni

Pauloè andato via dale ora è il momento di contare i danni: una perdita cheraggiunge i 100di euro per il clubLa notizia dell’esonero di Paulo, arrivata all’inizio di questa settimana, è stata accolta con un misto di sollievo e amarezza dai tifosi rossoneri. Il suo breve mandato non solo ha deluso sul piano dei risultati sportivi, ma ha anche lasciato un’eredità pesantissima.La gestioneè stata unper il(LaPresse) – serieanews.comParliamo di una clamorosa svalutazione economica dei calciatori del, che complessivamente ha toccato100di euro. Ora tocca a Sergio Conceição, subentrato in panchina, provare a raddrizzare la nave.I numeri parlano chiaro, e sono difficili da ignorare. Scorrendo la lista dei trenta calciatori più svalutati della Serie A di Transfermarkt, spiccano ben nove giocatori del