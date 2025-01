Oasport.it - LIVE Musetti-Munar, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: a breve si comincia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.10 Nuovamente buongiorno a tutti gli amici di OA Sport. Müller a sorpresa ha battuto il connazionale Fils per 6-1 al terzo: altra sorpresa quindi in tabellone. Ora in campo Lorenzocontro Jaume.7.35 Alexandre Muller vince il secondo set con il punteggio di 6-3 e porta tutto al parziale decisivo: fra poco toccherà a Lorenzo.6.45 Buongiorno amici di OA Sport. Sul Centrale disi è chiuso per 6-3 in favore di Arthur Fils il primo set contro Alexandre Muller. Al termine di questo match toccherà a.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match tra Lorenzoe Jaume, valevole per i quarti di finale dell’ATP 250 di.La testa di serie numero 2 del tabellone principale è proprio Lorenzoche nei quarti di finale affronta Jaumein una sfida sicuramente alla portata del carrarino per provare ad avanzare ancora.