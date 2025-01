Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Muchova/Machac, Italia-Cechia 0-2 United Cup in DIRETTA: gli azzurri si fermano ai quarti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-DALLE 7.30LADI COBOLLI-(2° MATCH DALLE 7.30)LADI MUSETTI-MUNAR (2° MATCH DALLE 6.00)10:39 Esce di scena purtroppo l’a margine di due nette sconfitte nei singolari. Attendiamo notizie ufficiali da Sydney in merito alla disputa o meno del doppio misto. A tra poco!9.27 Buongiorno amici di OA Sport. Jasmine Paolini è stata sconfitta per 6-2, 6-2 da Karolina. Dunque ora le speranze di arrivare al doppio decisivo sono affidate a Flavio Cobolli, che ha bisogno di una impresa contro Tomas.Buonasera e benvenuti nellatestuale del doppio misto decisivo del quarto di finale diCup-Repubblica Ceca tra Sara/Andreae Karolina/Tomas