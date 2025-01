Ilrestodelcarlino.it - L’"eredità" dell’assessore: "Notte storica nella città piena. Abbiamo ritrovato credibilità"

"Ti auguro un gran 2025 Ancona!". Si conclude così il post pubblicato il 1° gennaio sul suo profilo social dall’assessore ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio. Il concerto di Capodanno, costato forse un po’ troppo (150mila euro circa), ma è stato un successo di pubblico. Ed è lui a renderne conto prima di tutti: "alzato notevolmente l’asticella e il livello di percezione di unache è stata in grado di essere punto di riferimento del centro Italia per una– sono state le parole usate dall’assessore di Fratelli d’Italia – Ristoranti, alberghi e bar pieni sono il risultato di una visione comune che per la prima volta è stata sposata da tutti quelli che credono ancora nelle potenzialità di Ancona. Non dimentichiamoci mai da dove siamo partiti e quanto lavoroancora davanti.