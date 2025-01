Amica.it - Le frasi e gli aforismi più belli sulla vita, la morte e l'amore. Parole di filosofi, scrittrici e personaggi famosi, per riflettere e capire

Leggi su Amica.it

Ci sonoche ci fanno(e la), sulle persone, sull’e riflessioni che ci fannotante cose. Perché laa volte ci sembra difficile. Ma in realtà ci rendiamo conto di quanto fosse facile prima di una difficoltà, una disavventura, una disgrazia, un dolore. Proprio per questo sarebbe necessario prendersi ogni tanto del tempo per pensare a ciò che è importante nella nostra esistenza per darle un senso.Ci possono aiutare glipiù, le idee e le ispirazioni di chi prima di noi ci ha ragionato, come, poeti, scrittori, attori: da Jane Austen a Isabel Allende, da Fëdor Dostoevskij a Niccolò Ammaniti.Ecco glipiù arguti e lepiù belle, anche tristi,e sull’che ci spingono a ragionare su quello che abbiamo e a farcisui nostri desideri.