Quotidiano.net - Ilary, Acab e gli altri: le serie tv e i film su Netflix a gennaio 2025

Leggi su Quotidiano.net

ha deciso di iniziare il nuovo anno con una riccadi proposte sia per quanto riguarda latv che iin arrivo nel catalogo. La piattaforma streaming saprà soddisfare i diversi gusti, con titoli che accontentano i fan di ogni genere, dalla commedia al thriller. A seguire una guida con le uscite in programma a. Missing you Latv è tratta da un romanzo di Harlan Coben che ha anche il ruolo di produttore esecutivo. La prima stagione è disponibile a partire dal 1e la trama vede come protagonista la detective Kat Donovan. Undici anni fa il suo fidanzato Josh è scomparso nel nulla e la donna non ha saputo più nulla di lui. Scorrendo i profili su una app di incontri, un giorno riconosce il suo volto e tutte le sicurezze che avevano si sgretolano improvvisamente.