Hamas | raid Idf su Striscia 40 vittime

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

4.52 Funzionari palestinesi affermano che iaerei israeliani hanno ucciso almeno 40 persone in tutta ladi Gaza, tra cui diversi bambini e due alti ufficiali di polizia di. Israele ha dichiarato che l'attacco di giovedì ha colpito un membro di alto rango dell'apparato di sicurezza interna di. Ilha centrato una tenda in una zona dichiarata umanitaria da Israele, nota come Muwasi. Si tratta di un'area costiera desolata dove centinaia di migliaia di sfollati trovano rifugio durante l'inverno freddo.