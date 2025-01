Infobetting.com - Galatasaray-Goztepe (sabato 04 gennaio 2025 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Riparte ildeldi Okan Buruk, che da capolista indiscusso della superlig turca affronta in casa il neopromossoquarto in classifica. Un cammino quasi netto quello del cimbom in campionato con 14 vittorie in 16 gare e nessuna sconfitta, con le rivali che pagano già 8 punti di svantaggio oltre agli scontri diretti a sfavore. In patria continua in dominio giallorosso, .InfoBetting: Scommesse Sportive e