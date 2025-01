Infobetting.com - Feralpisalò-Renate (sabato 04 gennaio 2025 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici, convocati

Leggi su Infobetting.com

Retrocessi lo scorso anno 12 mesi dopo una storica promozione in cadetteria, ladi Diana è di scena oggi nel ventunesimo turno di Serie C girone A in casa contro ildi Foschi. I leoni del Garda sono attualmente terzi in classifica ben distanti da chi li precede ma in gran ripresa: punto di forza rimane una delle difese più solide del torneo con .InfoBetting: Scommesse Sportive e