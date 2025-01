Iltempo.it - De Luca (Consulenti lavoro): "Condizioni per anno ulteriormente positivo per crescita occupazione"

Roma, 3 gen. (Labitalia) - "Leper un 2025per il mercato delci sono tutte. Poi ovviamente vedremo l'andamento dell'economia. Di certo, arriviamo da due anni di boom e il 2025 parte da una base che non c'è mai stata in Italia. Non abbiamo mai avuto 24 milioni di assunti in Italia, non abbiamo mai avuto una piattaforma come quella che è stata creata dal Ministro dele dall'Inps che possa portare all'o comunque a creare circuiti virtuosi di". Così Rosario De, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine deidel, in un'intervista rilasciata alla web tv di categoria, sulle prospettive per il 2025 del mercato delitaliano. Secondo De, "dalla fotografia che ci forniscono Istat e Inps della platea dei nuovi assunti nell'ultimo periodo, si deduce che sono quasi tutti a tempo indeterminato, quasi un milione di lavoratori, e una larga parte, la maggior parte sono nella fascia over 50.