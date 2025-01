Castelbuono Vincenza Genchi trovata morta | era uscita per fare una passeggiata

Leggi su Dayitalianews.com

Oggi, venerdì 3 gennaio, il corpo della 77enneè stato ritrovato in un bosco. La tragica scoperta è avvenuta dopo ore di ricerche.La donna eradi casa peruna, in provincia di Palermo, ma non era più rientrata. La scoperta del cadavere della donna è arrivata dopo ore di ricerche nei pressi del ponte dello Scondito e recuperato grazie all’intervento delle unità di ricerca, dei Carabinieri e di squadre cinofile specializzate.A lanciare l’allarme, era stata la figlia della 77enne, preoccupata, visto il mancato rientro a casa della madre.Dopo, erano iniziate le ricerche con l’impiego dei cani; oggi, il corpo della donna, è stato trovato senza vita in una zona boschiva nelle vicinanze del ponte.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri insieme al medico legale per accertare le cause della morte di