Capodanno folle a Latina | spara dal terrazzo e si riprende per i social

, 3 gennaio 2024- La Polizia di Stato di Cisterna ha denunciato in stato di libertà un cittadino di origini albanesi, residente ad Aprilia, che in occasione dei festeggiamenti del nuovo anno aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco daldi un condominio filmando il tutto e pubblicando il video sui.Attraverso la consultazione delle fonti aperte, la visione del filmato e il confronto dei luoghi apparsi in video con le immagini del portale google earth, i poliziotti del Commissariato di Cisterna e della Squadra Mobile disono riusciti a risalire al soggetto e al suo indirizzo.La concreta possibilità della presenza di armi e munizioni abusivamente detenute, ha consentito agli agenti di procedere ad una perquisizione sul posto che ha dato esito positivo.All’interno dell’appartamento sono state infatti trovate armi e nella spazzatura i poliziotti hanno inoltre trovato bossoli di alcuni colpi esplosi, a conferma di quanto emerso dalla visione dei video pubblicati dallo stesso presunto responsabile.