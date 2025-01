Thesocialpost.it - Cannavacciuolo conosceva Katia Bassolino prima di Masterchef 14, le foto della formazione a Villa Crespi nel 2019

Tra i volti più discussi di14 c’è, impiegata di 43 anni originaria di Mariglianella, in provincia di Napoli. Amantecucina tradizionale, si è fatta notare per il suo talento dietro i fornelli, riuscendo a entrare nella Masterclass grazie a una deliziosa insalata di mare che ha conquistato i giudici. Il suo carattere deciso e il rapporto particolare con Antoninohanno acceso la curiosità del pubblico. In una puntata recente,e lo chef si sono lasciati andare a uno scambio di battute su un piatto, e dopo aver superato un difficile pressure test, lei gli ha chiesto di accompagnarla, sottobraccio, in balconata.Non è però lavolta che i due si incontrano. Sul suo profilo Instagram, tra le stories in evidenza, ci sono testimonianze di una precedente esperienza nella cucina di, risalente a circa quattro anni fa.