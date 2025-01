Liberoquotidiano.it - Cancellato il murales dedicato a Cecilia Sala: il vuoto si trasforma in voce

La cancellazione del muralea Venafro, avvenuta poche ore dopo la sua realizzazione, non ha soffocato il messaggio di libertà e coraggio che l'opera trasmetteva. Al contrario, ha scatenato un'ondata di indignazione e solidarietà che, da un piccolo borgo molisano, si è diffusa in tutto il Paese. Quella mano di vernice bianca, stesa su un'immagine che celebrava la libertà di stampa, è diventata il simbolo stesso della lotta contro il silenzio imposto. I Fatti. Il 28 dicembre, lo street artist Drugi aveva dipintoaccanto a una colomba in volo, un'immagine carica di significati. "L'uccello della pace", con un taccuino stretto nella zampa e una penna nel becco, evocava la libertà di stampa e il coraggio della reporter romana, sequestrata in Iran e detenuta in isolamento nella tristemente famosa prigione di Evin senza capi di accusa validi.