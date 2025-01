Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Un club della Premier League su Leao?

L’Arsenal è alla ricerca di rinforzi offensivi per affrontare al meglio il proseguimentostagione e, tra i principali obiettivi, spicca il nome di Rafael. Il talento portoghese del, protagonista assoluto delle ultime stagioni rossonere, sembra essere in cima alla lista dei desideri dellondinese. Tuttavia, il trasferimento del 24enne al Emirates Stadium non sarà una trattativa semplice. Il, infatti, ha fissato un prezzo piuttosto alto per la cessione del suo attaccante, con una richiesta che si aggira tra i 75 e gli 80 milioni di euro. Una cifra consistente, che potrebbe rappresentare un ostacolo per l’Arsenal, ma i Gunners sembrano determinati a fare un tentativo serio.è considerato una delle stelle più brillanti del calcio europeo, capace di incantare con le sue accelerazioni, il dribbling e la capacità di incidere in zona gol.