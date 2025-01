Bmw Italia la strategia umanocentrica vale una crescita del 174% nel 2024

Ilfattoquotidiano.it - Bmw Italia, la strategia “umanocentrica” vale una crescita del 17,4% nel 2024

Prima le persone, i valori, poi i numeri. Ma modificando l’ordine dei fattori, il risultato finale non cambia. BMWriesce a portare risultati sia nel consolidamento delladi posizionamento del prodotto che nel suo costante impegno nel proporre un nuovo rapporto con la clientela, nel mettere al centro a persona. Intesa come valore a 360 gradi: dal pensiero fisso del testimonial per sempre della casa dell’Elica, Alex Zanardi, alla boccia paralimpica, passando per il rugby in sedia a rotelle o alle esperienze nelle carceri milanesi e in quello romano di Rebibbia fino ai “Diversamente Disabili” che tornano in moto, al progetto SciAbile e infine alla Scuola di sostenibilità di Mario Cucinella e al progetto Tortellante., solo per citare quelli più noti.E se le persone sono al centro delladi BMW, le vendite non lo sono da meno visto il peso specifico all’interno del BMW Group neldi BMWche nell’anno appena concluso ha conquistato la leadership tricolore nel segmento premium, con la migliore performance di sempre.