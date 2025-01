Donnapop.it - Basta fake news, Maria Amelia Monti non ha nessuna malattia! Conosciamo piuttosto suo marito e i suoi figli

Negli ultimi tempi, si sono rincorse voci infondate su, che hanno alimentato notizie errate sulla sua salute. Ma è ora di fare chiarezza: l’attrice non ha alcuna, contrariamente a quanto riportato da alcune fonti. Oggi vogliamo invece concentrarci sulla sua vita privata, sulla sua bellissima famiglia e sul legame che ha con suoEdoardo Erba, drammaturgo e regista teatrale, e i loro. Una famiglia che, tra amore e scelte significative, è esempio di forza e coesione., chi è ilEdoardo Erba?Edoardo Erba, compagno di, è un noto drammaturgo e regista teatrale, nonché sceneggiatore di talento. Nato a Pavia nel 1954, Erba ha avuto una carriera costellata di successi. Ha esordito nel 1986 con il lavoro “Ostruzionismo radicale”, per poi proseguire con numerose altre opere, tra cui “La notte di Picasso” e “Maratona di New York”.