Thesocialpost.it - WhatsApp, ora puoi trascrivere i messaggi vocali senza ascoltarli: come fare

Leggi su Thesocialpost.it

Una piccola rivoluzione che fa felici tutti gli utenti di, la più diffusa app distica istantanea. Una delle funzioni più attese è finalmente disponibile. Ora è infatti possibiledoverli ascoltare. Una comodità che torna utile quando ad esempio si è in una situazione in cui si è impossibilitati ad ascoltare gli audio, e allora ecco qua che la voce di chi ci sta contattando appare,per magia, scritta. Se poi abbiamo amici o parenti che sono soliti inviarci note audio lunghissime, che nemmeno con il 2x riusciamo ad ascoltare per intero, ecco finalmente la soluzione. Il procedimento per accedere alla nuova funzione è molto semplice, vi spieghiamofarlo.Leggi anche: Google Maps: eccoattivare l’avviso sugli autoveloxPer attivare la Trascrizione deibasta seguire questi passaggi:– Aggiorna l’app di– Apri le Impostazioni– Apri Chat– Attiva “Trascrizione dei”– Scegli la lingua in cui di solito riceviDopodiché, appena arriva uno vocale che non vuoi ascoltare, testa subito questa nuova funzione.