Dilei.it - Tumore del polmone, l’immunoterapia diventa ultrarapida e si fa in 7 minuti

Premessa fondamentale. Il trattamento immunoterapico, con il corpo che punta a difendersi meglio dalle cellule tumorali, stando sempre più importante, tanto da affiancare questo approccio alle altre cure. Ma bisogna sempre ricordare che non è per tutti i pazienti. Né per tutti i tumori. Occorre affidarsi all’oncologo/a di fiducia per il protocollo terapeutico indicato.Detto questo, riuscire a fare in pochiun’iniezione sottocutanea invece della classica “flebo” che può durare mezz’ora o un’ora farebbe piacere a tutti. Ed è quanto si è raggiunto, anche conantitumorale anti-PD-L1. Occorrono da 4 a 8per sottoporsi al trattamento grazie alla nuova formulazione, contro i 30-60dell’endovena lenta. per iniezione sottocutanea (sottopelle) per il trattamento di diversi tipi di tumori.