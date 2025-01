Lapresse.it - Strage New Orleans, Fbi: “Riteniamo che attentatore abbia agito da solo”

Leggi su Lapresse.it

L’Fbi ritiene adesso che l’di Newda. Lo ha detto Christopher Raia, vicedirettore aggiunto della divisione antiterrorismo dell’Fbi, parlando nel corso di un briefing. “Non valutiamo in questo momento che ci siano altre persone coinvolte” nell’attacco di New“fatta eccezione per Jabbar“, ha detto Raia riferendosi al 42enne Shamsud-Din Bahar Jabbar, veterano dell’esercito, identificato come il conducente che nell’attacco di Newsi è lanciato con un pick-up su una folla di pedoni. A New“è stato un atto di terrorismo premeditato e malvagio”, ha detto ancora Raia.