Linkiesta.it - Stop al gas russo, la guerra fredda non è mai stata così fredda

Leggi su Linkiesta.it

Mentre si cerca di comprendere l’impatto geopolitico ed economico delle prime 24 ore senza gas, le autorità dei paesi più colpiti dal taglio della fornitura, come la Moldavia, raccomandano alla popolazione di mettere maglioni pesanti. Il flusso di metano verso l’Europa è stato dunque interrotto ieri mattina alle 8, segnando la fine di una storica fornitura energetica risalente all’epoca sovietica. Ha resistito anche troppo, commentano gli osservatori, i tre anni di conflitto tra Russia e Ucraina hanno messo in discussione il flusso fin da subito, dato che gli impianti attraversano molte aree invase dall’esercito di Mosca. Ma l’interruzione è avvenuta anche in seguito alla scadenza dell’accordo di transito del 2019, scattata nelle prime ore del nuovo anno e ha aperto un dibattito tra i governi europei.