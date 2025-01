Zonawrestling.net - Santino: “Vorrei entrare nella Royal Rumble con mia figlia Arianna Grace”

Nel corso della sua carriera in WWE,Marella ha avuto modo di dimostrare più e più volte il suo talento da comico, e spesso ha potuto farlo. Come nel 2009, quando l’attuale Director of Authority della TNA con un secondo e mezzo segnò il record assoluto per l’eliminazione più veloce della storia. O nel 2011, quando fece sperare i fan di tutto il mondo di poter vincere sorprendendo alle spalle Alberto Del Rio prima di venire eliminato. O ancora nel 2020, quando fece il suo ingressofemminile sotto i panni di Santina Marella, autoeliminandosi. E ora che si avvicina la2025, e che i rapporti tra TNA e WWE sono molto positivi, chissà che non possa regalarci un altro momento del genere, magari in compagnia di qualcuno.La prima coppia padre-a partecipare alla?Intervistato dal No Name Wrestling Podcast, infatti,ha espresso il proprio desiderio di partecipare nuovamente alla, ma questa volta non da solo: la sua idea è quella di creare un altro momento memorabile, il primo ingresso congiunto padre-in una, in compagnia appunto della