Pronosticipremium.com - Roma-Verona Primavera, probabili formazioni: Misitano insostituibile

È giunto il momento di prepararsi al ritorno sul campo per regalare emozioni ancor più forti in questo 2025. Ladovrà confermare il proprio stato di forma e lo farà a partire dal 5 gennaio, quando sfiderà ildi Sammarco allo Stadio Tre Fontane. Con la vittoria contro l’Inter infatti, la squadra di Falsini ha affermato il suo primo posto in classifica a due punti di distanza dal Sassuolo. La sfida contro ildunque sarà fondamentale per scoprire le vere intenzioni dei ragazzi di Falsini che poi dovranno affrontare l’ostacolo Lecce negli ottavi di finale di Coppa Italia. Per la gara contro gli scaligeri potrebbe essere papabile rivedere in campo i giocatori che hanno concluso il 2024, soprattutto il giovane bomberche, tra l’altro, si è reso protagonista del primo gol del 2025 della prima squadra giallorossa nel corso dell’allenamento a porte aperte tenuto al Tre Fontane.