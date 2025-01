Ilrestodelcarlino.it - Paolorossi mantiene la promessa:: "La mia indennità alle associazioni"

Aria nuova, porte aperte e promesse mantenute a Filottrano. Come annunciato in campagna elettorale, a poche ore dalla vittoria ho firmato la rinuncia alla miada sindaco che andrà ogni mese ad un’associazione del nostro territorio. Siamo noi il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo, a cominciare dal primo impegno portato a casa. Filottrano casa di tutti consindaco. Intanto inizio da qui. Il sindaco di Filottrano Lucal’aveva detto a poche ore dalla proclamazione. E così è stato. La banda musicale cittadina dice: "Il nostro sindaco è diverso. Le festività natalizie rappresentano un momento speciale per esternare la nostra gratitudine a chi, con il proprio impegno e sostegno, ci aiuta alla realizzazione dei nostri eventi, simpatizzanti, sponsor e amministrazione comunale.