Milan Pastore | Penso che Conceicao sia adatto al calcio italiano

Durante la puntata di Fontana di Trevi, podcast di Cronache di Spogliatoio, Giuseppeha parlato del nuovo allenatore delSergio. Il portoghese, classe 1974, pochi giorni fa è arrivato ao per sostituire il connazionale Paulo Fonseca, esonerato per la mancanza di continuità nei risultati. Il giornalista de Il Foglio ha parlato dello stile di gioco del nuovo tecnico rossonero. Ecco le parole di: "Può fare bene, proprio perché non ha bisogno di tutte le cose di cui aveva bisogno Fonseca. Intanto il, per struttura, è una squadra di strappi, ripartenze e velocità. Egioca questo, che è anche molto più prudente, almeno al Porto, di Pioli. Fonseca aveva tutt'altri principi. Sarà difficile in tre giorni riprogrammare completamente., coi giocatori, può usare un po' più il bastone, anche in questi giorni per segnare in maniera più netta il cambio di gestione.