Inter-news.it - Marotta, siparietto con Ibrahimovic: maglia dell’Inter all’ambasciata

Leggi su Inter-news.it

In occasione della Supercoppa italiana è avvenuto un incontroitaliana di Riad tra i rappresentati dei 4 club partecipanti e l’ambasciatore italiano..INCONTRO – L’Ambasciata italiana a Riad ha accolto calorosamente i quattro club italiani partecipanti alla Supercoppa italiana: ossia Inter, Juventus, Milan e Atalanta. Presenti in sequenza Giuseppe, presidente nerazzurro, poi Giorgio Chiellini, Zlatane Luca Percassi rispettivamente per Juventus, Milan e Atalanta. In merito a tale incontro, è avvenuto anche uno scambio di omaggi. Molto divertente iltra il presidente della Beneamata,, e Zlatan, senior advisor del club rossonero. Il nerazzurro ha infatti regalato unaall’ex attaccante svedese, che in passato ha comunque vestito gloriosamente ladella Beneamata.