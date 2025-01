Pronosticipremium.com - Mady Camara ricorda Roma: “Sono un tifoso, ho ricordi fantastici”

La travolgente passione che circola intorno all’ambientelascia il segno anche una volta che il giallo ed il rosso nonpiù i colori da difendere. Nonostante abbia trascorso una sola stagione nella Capitale,con grande piacere questa sua esperienza. In un’intervista rilasciata ai microfoni di gianlucadimarzio.com, l’attuale giocatore del Paok Salonicco ha parlato proprio delle sue emozioni, oltre che del rapporto con Mourinho.Queste le sue parole: “L’altra sera ho visto la partita contro il Milan. Li seguo ancora e tifo per loro: parlo con Pellegrini e Svilar, a volte anche con Mancini. La nostra era una grande squadra, peccato per la sconfitta in finale contro il Siviglia. Ma ho. La passione della città mi è rimasta dentro: l’atmosfera in Serie A è magica.